Meteo: caldo e afa su più di mezza Italia, guardate che temperature!

La prima vera ondata di caldo della stagione estiva sta per raggiungere l’Italia, pronta a farci compagnia per gran parte della settimana. L’alta pressione subtropicale si espanderà con forza verso il Mediterraneo, ponendo fine alla lunga fase perturbata e instabile che va avanti ormai da svariate settimane su gran parte del Nord Italia. Questo miglioramento delle condizioni meteo sarà assolutamente necessario per permettere ai terreni e ai fiumi di smaltire tutte le piogge eccessive arrivate di recente.

Il tempo sarà molto stabile già da questo mercoledì, ovvero da metà settimana, quando il sole splenderà su gran parte d’Italia e le temperature cominceranno a salire in maniera repentina da nord a sud. Le anomalie di temperatura saranno decisamente ragguardevoli, soprattutto sulle regioni meridionali, quelle centrali e le isole maggiori, dove ci aspettiamo valori fino a 10 ° superiori alle medie del periodo nel periodo che va da giovedì a domenica.

Caldo anomalo in vista

Queste anomalie così importanti stanno a significare che la colonnina di mercurio rischia di superare agevolmente anche i 35 ° sulle regioni del Sud e le isole maggiori. Non escludiamo addirittura temperature massime localmente vicine ai 38 ° nelle aree più interne a bassa quota della Sicilia e della Sardegna e anche tra Calabria e Puglia. Laddove invece soffierà la debole brezza marina, avremo temperature più miti e anche inferiori ai 28 °.

Naturalmente è chiaro che durante questa forte ondata di caldo torneremo a percepire la tipica afa estiva, soprattutto durante le ore pomeridiane sia sulle coste sia nelle aree interne. Il caldo arriverà anche al Nord Italia dove ci aspettiamo massime oltre i 30 ° soprattutto tra venerdì, sabato e la mattinata di domenica.