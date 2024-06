Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Meteo Catania prossimi giorni 5 Giugno, 6 Giugno, 7 Giugno: tempo stabile con cieli sereni

Le previsioni meteo per Catania indicano un periodo di stabilità atmosferica nei prossimi giorni, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli.

Meteo per Mercoledì, 5 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli coperti e un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con un vento leggero proveniente da est-nordest. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature massime raggiungeranno i 26-27°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da est. Verso sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature intorno ai 22-23°C e venti deboli provenienti da ovest.

Meteo per Giovedì, 6 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento. Al mattino, cielo terso e temperature intorno ai 20-21°C con leggera brezza da ovest. Nel corso della giornata, il sole splenderà in tutto il suo fulgore con temperature massime che raggiungeranno i 26-27°C. Il vento sarà debole proveniente da est-sudest. In serata, le condizioni rimarranno stabili con cieli sereni e temperature intorno ai 20-22°C, con brezze leggere da nord-est.

Meteo per Venerdì, 7 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in ulteriore aumento. Al mattino, cielo terso e temperature intorno ai 20-21°C con leggera brezza da ovest. Nel corso della giornata, il sole splenderà in tutto il suo fulgore con temperature massime che raggiungeranno i 28-29°C. Il vento sarà debole proveniente da est-sudest. In serata, le condizioni rimarranno stabili con cieli sereni e temperature intorno ai 22-23°C, con brezze leggere da nord-est.

Complessivamente, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano un clima piacevole e stabile, ideale per godersi le bellezze della città e le sue splendide spiagge.