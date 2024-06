Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 5 a Venerdì 7 Giugno

Previsioni Meteo per L’Aquila nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per L’Aquila indicano un andamento stabile e piacevole del tempo per i prossimi tre giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì 5 Giugno 2024, Giovedì 6 Giugno 2024 e Venerdì 7 Giugno 2024.

Meteo per Mercoledì, 5 Giugno 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 14.8°C alle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un cielo sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i 24.1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con una leggera diminuzione delle temperature. La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16.9°C. Il vento soffierà con una media di 5-10 km/h proveniente dalle direzioni W-NW e E.

Meteo per Giovedì, 6 Giugno 2024

La giornata di Giovedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con temperature in aumento rispetto al giorno precedente. La mattinata inizierà con una temperatura di 15.4°C e cielo sereno, che si manterrà costante fino a metà giornata quando le temperature raggiungeranno i 27.2°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà in parte nuvoloso con temperature intorno ai 26.5°C. La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà con una media di 5-15 km/h proveniente dalle direzioni W-NW e NW.

Meteo per Venerdì, 7 Giugno 2024

Venerdì sarà una giornata ancora più calda rispetto ai giorni precedenti. Il cielo sarà principalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 30°C nelle ore centrali della giornata. Nel corso della giornata, il vento soffierà con una media di 5-16 km/h proveniente prevalentemente dalla direzione W-NW e NW. La serata sarà caratterizzata da un leggero aumento della nuvolosità con temperature intorno ai 20.8°C.

Le previsioni meteo per L’Aquila indicano quindi una stabilità delle condizioni atmosferiche con un graduale aumento delle temperature nei prossimi giorni. Si consiglia di vestirsi adeguatamente e di proteggersi dai raggi solari, soprattutto nelle ore più calde della giornata.