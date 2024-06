Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Milano

Il meteo previsto per i prossimi giorni a Milano presenta variazioni significative, con condizioni atmosferiche che andranno dal coperto al sereno, passando per nubi sparse e poco nuvoloso. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Mercoledì 5 Giugno 2024

Durante la giornata, le prime ore saranno caratterizzate da copertura nuvolosa e umidità elevata, con temperature che variano tra i 15.6°C e i 22.9°C. Il vento soffierà a velocità compresa tra 1 km/h e 11 km/h, prevalentemente proveniente da direzioni settentrionali. Nel pomeriggio, il cielo si libererà, portando serenità e temperature fino a 26.1°C, con un leggero vento proveniente da sud-sudovest. La serata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso e temperature che si attesteranno intorno ai 18.8°C, con venti provenienti da ovest-nordovest.

Giovedì 6 Giugno 2024

Durante questa giornata, il cielo sarà prevalentemente coperto con un’umidità costante. Le temperature oscilleranno tra 16.8°C e 26.7°C, con venti che soffieranno tra i 6 km/h e i 8 km/h, provenienti da ovest-nordovest. Nel pomeriggio, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo poco nuvoloso, con temperature massime di 26.7°C. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature attorno ai 20.5°C, con venti provenienti da ovest-nordovest.

Venerdì 7 Giugno 2024

La giornata si aprirà con un cielo nuvoloso, mantenendo temperature tra i 17.8°C e i 27.2°C, e un vento costante da ovest-nordovest con velocità tra 3 km/h e 9 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento, raggiungendo i 27.2°C nel primo pomeriggio. La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto, con temperature intorno ai 20.9°C e venti provenienti da ovest.