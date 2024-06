Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Meteo Padova prossimi giorni 05 Giugno, 06 Giugno, 07 Giugno: coperto con nubi sparse, temporali in arrivo.

Le previsioni meteo per Padova indicano una situazione di instabilità atmosferica nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Meteo Mercoledì, 05 Giugno, 2024

Mercoledì mattina sarà caratterizzato da cieli coperti con nubi sparse e umidità elevata. Nel corso della giornata, non sono previste precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da sud-ovest. Durante il pomeriggio, il cielo si libererà da nuvole e nubi, lasciando spazio a brevi periodi di sereno. La sera vedrà un calo delle temperature, con cieli sereni e leggera presenza di umidità.

Meteo Giovedì, 06 Giugno, 2024

Giovedì, il tempo a Padova sarà prevalentemente coperto con presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature oscilleranno intorno ai 27°C durante il giorno, diminuendo leggermente in serata. I venti saranno prevalentemente da sud-est con una velocità media di 7 km/h. Nel corso della giornata, la presenza di nubi lascerà spazio a brevi periodi di sereno, ma l’umidità sarà costantemente presente.

Meteo Venerdì, 07 Giugno, 2024

Venerdì, il cielo sarà per lo più sereno con la presenza di nubi sparse solo in alcune ore della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 29°C durante il giorno, con una leggera diminuzione in serata. I venti soffieranno principalmente da sud-ovest con una velocità media di 7 km/h. L’umidità sarà costantemente presente, ma senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una certa variabilità nel corso dei prossimi giorni, con cieli prevalentemente coperti, presenza di nubi sparse e umidità costante. È consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni del tempo e prepararsi ad affrontare condizioni meteorologiche mutevoli.