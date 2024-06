Meteo Parma, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Meteo Parma prossimi giorni 5 Giugno, 6 Giugno, 7 Giugno: variazioni delle condizioni atmosferiche

Le previsioni meteo per la città di Parma nei prossimi giorni mostrano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 5 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi con temperature che si attesteranno intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 26-27°C nel pomeriggio, accompagnate da un vento leggero proveniente da direzione variabile. La sera si presenterà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 23-24°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Meteo per Giovedì, 6 Giugno 2024

Il cielo sarà prevalentemente sereno nelle prime ore del giorno con temperature che si aggireranno intorno ai 17-18°C. Durante la mattinata, ci si aspetta la comparsa di nubi sparse e un aumento dell’umidità, con temperature che saliranno fino a 25-26°C. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 27-28°C, accompagnate da un vento leggero proveniente da direzione variabile. La sera vedrà un cielo nuvoloso con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 20-21°C.

Meteo per Venerdì, 7 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 16-17°C. Durante la mattinata, si prevede un aumento di nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità, con temperature che raggiungeranno i 25-26°C. Nel pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature che oscilleranno intorno ai 27-28°C, accompagnate da un vento leggero proveniente da direzione variabile. La serata vedrà un aumento delle nubi sparse e dell’umidità, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 20-21°C.

In conclusione, i prossimi giorni a Parma saranno caratterizzati da variazioni nelle condizioni atmosferiche, con un’alternanza di cieli sereni, nubi sparse e coperti, temperature in aumento e un vento leggero proveniente da diverse direzioni. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.