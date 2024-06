Meteo Perugia, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Meteo Perugia Prossimi Giorni 5 Giugno, 6 Giugno, 7 Giugno: sereno con leggero aumento delle temperature

Mercoledì 5 Giugno: La giornata si preannuncia senza precipitazioni con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature inizieranno a 15.9°C e aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 25.4°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da ovest con una velocità media compresa tra 10 e 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%, garantendo condizioni piacevoli.

Giovedì 6 Giugno: Anche per questo giorno non sono previste precipitazioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori tra i 16.3°C e i 26°C nel primo pomeriggio. Il vento proveniente da ovest e sud-ovest soffierà con leggera intensità, fino a 12 km/h. L’umidità si manterrà inferiore al 50%, garantendo un clima asciutto e piacevole.

Venerdì 7 Giugno: Ancora una giornata senza precipitazioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per la maggior parte del giorno. Le temperature aumenteranno leggermente rispetto ai giorni precedenti, con valori minimi di 15.2°C e massimi di 29°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da diverse direzioni, con una prevalenza da ovest-sud-ovest, a una velocità compresa tra 9 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-35%, garantendo un clima asciutto e caldo.