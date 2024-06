Meteo Roma, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Previsioni Meteo Roma

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma sono decisamente rassicuranti, con una tendenza stabile al bel tempo e temperature piacevoli.

Meteo per Mercoledì, 05 Giugno 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno, temperature gradevoli e leggera brezza proveniente da ovest-sudovest con velocità variabili tra 2 e 6 km/h. Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con una leggera intensificazione del vento da ovest-sudovest. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà sereno con una diminuzione graduale delle temperature e una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà a livelli confortevoli, oscillando tra il 37% e il 68%.

Meteo per Giovedì, 06 Giugno 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno con temperature in aumento durante la mattinata. La brezza leggera proveniente da nord-nordest accompagnerà la prima parte della giornata, mantenendo l’umidità a livelli ottimali. Nel pomeriggio, il vento si intensificherà leggermente provenendo da ovest-sudovest, con una diminuzione delle temperature ma mantenendo comunque condizioni di bel tempo. Nella serata, il cielo resterà sereno con una leggera brezza da sud-sudest. L’umidità si manterrà tra il 23% e il 69%.

Meteo per Venerdì, 07 Giugno 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con un cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento. Durante la mattinata, si potranno osservare alcune nubi sparse, ma senza fenomeni precipitativi significativi. La brezza leggera proveniente da nord-nordest accompagnerà la prima parte della giornata, mantenendo l’umidità a livelli ottimali. Nel pomeriggio, il vento si intensificherà leggermente provenendo da ovest-sudovest, con una diminuzione delle temperature ma mantenendo comunque condizioni di bel tempo. Nella serata, il cielo resterà sereno con una leggera brezza da sud-sudest. L’umidità si manterrà tra il 23% e il 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi appieno queste giornate all’aria aperta, magari concedendosi una passeggiata nei parchi o lungo il fiume per apprezzare appieno questa splendida atmosfera primaverile.