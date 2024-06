Meteo Torino, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Meteo per Mercoledì, 05 Giugno 2024:

Per Mercoledì, si prevede un inizio con cielo parzialmente nuvoloso con temperature che si aggirano intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 25°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente, portando a un cielo nuvoloso con temperature stabili intorno ai 26-27°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con una lieve diminuzione delle temperature verso i 23-24°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud e sud-est con una velocità media di 5-9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-45% per gran parte della giornata.

Meteo per Giovedì, 06 Giugno 2024:

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo coperto per gran parte della giornata con temperature iniziali intorno ai 18°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione delle temperature fino a 17°C. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 26-27°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai 23-24°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con velocità variabili tra 1-6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-55% per gran parte della giornata.

Meteo per Venerdì, 07 Giugno 2024:

Venerdì vedrà un cielo coperto per l’intera giornata con temperature iniziali attorno ai 20°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione delle temperature fino a 18-19°C. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 26-27°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai 23-24°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con velocità variabili tra 2-6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-65% per gran parte della giornata.