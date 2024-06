Meteo Trento, previsioni da Mercoledì 05 a Venerdì 07 Giugno

Previsioni Meteo per Mercoledì, 5 Giugno 2024

Il tempo a Trento il 5 Giugno sarà prevalentemente soleggiato, con temperature che varieranno da 13.1°C alle prime ore del mattino fino a 26.0°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 49% e il 99%, con venti leggeri che soffieranno principalmente da sud a una velocità compresa tra 0 e 20 km/h. Durante la notte, la nebbia persistente potrebbe ridurre la visibilità, mentre verso metà giornata le nuvole si addenseranno, portando a un cielo parzialmente coperto.

Previsioni Meteo per Giovedì, 6 Giugno 2024

Il 6 Giugno, il tempo a Trento vedrà un cielo nuvoloso con temperature comprese tra 15.9°C e 26.9°C. L’umidità si manterrà tra il 49% e il 95%, con venti leggeri variabili tra 0 e 18 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà parzialmente coperto con possibili schiarite e un aumento delle nuvole nel pomeriggio. La direzione del vento sarà prevalentemente verso sud-est.

Previsioni Meteo per Venerdì, 7 Giugno 2024

Per Venerdì, si prevede un aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17.0°C e i 28.4°C, con un’umidità che varierà dal 48% al 98%. Durante la sera, è prevista l’arrivo di piogge leggere, con venti che soffieranno principalmente da sud a una velocità compresa tra 0 e 11 km/h.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata sulle condizioni atmosferiche che i residenti e i visitatori di Trento potranno aspettarsi nei prossimi giorni. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteo, in particolare per Venerdì, quando è prevista la possibilità di piogge leggere. Ricordatevi di consultare le previsioni aggiornate e di prendere le opportune precauzioni per godervi al meglio la vostra giornata!