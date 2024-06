Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 06 a Sabato 08 Giugno

Previsioni Meteo per Brescia:

Nei prossimi giorni, a Brescia, ci attendiamo una variazione significativa delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 6 Giugno 2024:

Durante la mattina, si prevedono nubi sparse con temperature che varieranno tra i 18.3 °C e i 23.3 °C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 3 km/h e 5 km/h, provenendo principalmente da sud-ovest. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo poco nuvoloso e temperature fino a 27.1 °C. Nel corso della serata e della notte, il cielo si coprirà gradualmente, mantenendo temperature intorno ai 20-22 °C e un vento leggero proveniente da nord-est.

Venerdì, 7 Giugno 2024:

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà nuvoloso con temperature comprese tra i 18 °C e i 24.2 °C. Il vento sarà variabile, ma principalmente proveniente da ovest e sud-ovest con una velocità compresa tra 3 km/h e 5 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 28.3 °C nel primo pomeriggio. Durante la sera, il cielo si libererà nuovamente, mantenendo temperature intorno ai 24-22 °C e un leggero vento proveniente da nord-est.

Sabato, 8 Giugno 2024:

Durante la notte, si prevedono nubi sparse e una leggera pioggia con temperature comprese tra i 19.5 °C e i 24.4 °C. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con una velocità tra 3 km/h e 7 km/h. Nei primi pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno con cielo coperto e temperature fino a 27.7 °C. Durante la sera, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 24-22 °C e venti deboli provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia indicano un mix di cielo sereno, nuvolosità e piogge leggere. Le temperature varieranno tra i 18 °C e i 28.3 °C, con venti leggeri provenienti principalmente da sud-ovest e nord-est. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteorologiche per programmare al meglio le attività all’aperto.