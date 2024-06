Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 06 a Sabato 08 Giugno

Giovedì, 6 Giugno 2024

Il meteo a Campobasso per giovedì sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente serena, con temperature in lieve aumento durante la mattina. La sera, ci sarà un leggero aumento delle nuvole che ci accompagneranno per tutta la notte.

Venerdì, 7 Giugno 2024

Venerdì il meteo sarà stabile con cielo sereno durante la maggior parte della giornata, salvo alcune nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Il vento soffierà moderatamente da ovest durante le ore centrali, per poi ruotare a nord-ovest verso sera.

Sabato, 8 Giugno 2024

Il sabato a Campobasso sarà caratterizzato da un iniziale cielo poco nuvoloso che tenderà a coprirsi nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con punte massime nel pomeriggio. Il vento soffierà moderatamente da sud-ovest, portando un aumento dell’umidità relativa.

In conclusione, il meteo a Campobasso per i prossimi giorni promette stabilità e temperature gradevoli, con solo lievi variazioni nel corso delle giornate. È comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni, in modo da potersi preparare al meglio per qualsiasi cambiamento improvviso.