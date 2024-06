Meteo Catania, previsioni da Giovedì 06 a Sabato 08 Giugno

**Previsioni Meteo Catania: 6 Giugno, 7 Giugno, 8 Giugno**

**Giovedì, 6 Giugno 2024:**

Il tempo a Catania giovedì sarà generalmente stabile e soleggiato. Le temperature oscillano intorno ai 21°C nelle prime ore del mattino, con un’umidità che si attesta intorno all’85%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno, con una leggera diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature fino a raggiungere i 27°C intorno alle ore 12:00. Nel pomeriggio, si avrà un aumento delle nubi sparse con una diminuzione delle temperature fino a circa 25°C. Il vento sarà prevalentemente orientato a est e avrà una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h.

**Venerdì, 7 Giugno 2024:**

Anche venerdì, il clima a Catania sarà caratterizzato da sereno e temperature gradevoli. Durante le prime ore del giorno, si registreranno temperature intorno ai 21°C con un’umidità inferiore al 70%. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 28°C intorno alle ore 14:00, per poi diminuire leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra sud-est e nord-ovest e una velocità compresa tra i 5 e i 15 km/h.

**Sabato, 8 Giugno 2024:**

La situazione meteorologica prevista per sabato a Catania sarà simile ai giorni precedenti, con cielo sereno e temperature piacevoli. Le temperature mattutine si aggireranno intorno ai 22°C con un’umidità del 65%. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i 30°C intorno alle ore 14:00, per poi diminuire leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento sarà debole, con direzione prevalente a sud-est e una velocità compresa tra i 6 e i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano condizioni di bel tempo, con cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento durante le ore centrali della giornata. Sia venerdì che sabato si prevede un’ulteriore aumento delle temperature, quindi, sarà opportuno proteggersi adeguatamente dalle alte temperature e dall’esposizione prolungata al sole.