Meteo Milano, previsioni da Giovedì 06 a Sabato 08 Giugno

Milano

Le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni promettono una varietà di condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

giovedì 6 giugno 2024

Il tempo a Milano giovedì sarà caratterizzato da nuvolosità variabile. Le prime ore della giornata saranno prevalentemente coperte con un leggero aumento della temperatura durante la mattina. Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sereno. Le temperature massime toccheranno i 26-27°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 17-18°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.

venerdì 7 giugno 2024

Venerdì il cielo sarà nuovamente coperto per gran parte della giornata, con un’umidità che si attesterà intorno all’80-90%. Le temperature massime toccheranno i 27-28°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 19-20°C. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità compresa tra i 3 e i 9 km/h. Nel corso della giornata sono previsti momenti di sereno alternati a nuvolosità variabile.

sabato 8 giugno 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con piogge intermittenti, soprattutto nelle prime ore del mattino. Le temperature massime si manterranno intorno ai 23-25°C, mentre le minime si aggireranno intorno ai 19-21°C. Il vento sarà variabile con una prevalenza da ovest con una velocità compresa tra i 2 e i 6 km/h. L’umidità sarà più elevata, attestandosi intorno al 70-80% per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche. È consigliabile essere preparati per affrontare giornate con variazioni di temperatura e possibili precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.