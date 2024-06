Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 06 a Sabato 08 Giugno

Giovedì, 06 Giugno 2024

Il tempo a Palermo giovedì sarà caratterizzato da condizioni stabili e serene. Le temperature rimarranno piacevoli, con un massimo di 24 gradi Celsius e un minimo di 18 gradi Celsius. L’umidità si attesterà intorno al 74% nelle prime ore del giorno, diminuendo gradualmente fino al 65% nel pomeriggio. I venti soffieranno da sud-ovest con una velocità media di 6-9 km/h.

Venerdì, 07 Giugno 2024

Venerdì a Palermo il bel tempo proseguirà, con cieli sereni in gran parte della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con massime che raggiungeranno i 26 gradi Celsius e minime di 19 gradi Celsius. L’umidità si manterrà intorno al 60-65%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da nord-est con una velocità media di 10-13 km/h.

Sabato, 08 Giugno 2024

Sabato a Palermo le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative. Il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata e le temperature si manterranno stabili, con massime di 28 gradi Celsius e minime di 20 gradi Celsius. L’umidità sarà intorno al 40-60%, mentre i venti soffieranno da nord-est con una velocità media di 10-13 km/h.

In conclusione, il weekend a Palermo si preannuncia all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli, ideali per godersi le bellezze della città e trascorrere piacevoli momenti all’aperto. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura tra il giorno e la sera, ma nel complesso saranno giornate ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta.