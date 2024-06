Meteo Parma, previsioni da Giovedì 06 a Sabato 08 Giugno

Previsioni Meteo Parma prossimi giorni 6 Giugno, 7 Giugno, 8 Giugno:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Ecco cosa ci aspetta in dettaglio per ciascuna giornata:

Giovedì, 6 Giugno 2024:

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che oscillano intorno ai 18-19°C e un’umidità del 68-84%. Il vento soffierà con una media di 2-6 km/h proveniente da diverse direzioni. Durante il giorno, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento fino a 28.3°C nel pomeriggio. L’umidità diminuirà fino al 45% e il vento soffierà con una media di 4-6 km/h proveniente principalmente da direzione Nord. Verso sera, il cielo si coprirà parzialmente con temperature che si attesteranno intorno ai 21-27°C e un’umidità tra il 46% e il 72%. Il vento sarà leggero, con una media di 2-7 km/h proveniente da diverse direzioni.

Venerdì, 7 Giugno 2024:

Durante la notte, il cielo sarà nuvoloso con temperature comprese tra 20-21°C e un’umidità tra il 75% e l’88%. Il vento soffierà con una media di 3-4 km/h proveniente da diverse direzioni. Durante il giorno, avremo temperature in aumento fino a 30.4°C nel pomeriggio, con un’umidità che si manterrà intorno al 46%. Il vento sarà leggero, con una media di 1-13 km/h proveniente da diverse direzioni. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto con temperature che si assesteranno intorno ai 21-29°C e un’umidità tra il 42% e il 55%. Il vento soffierà con una media di 4-13 km/h proveniente principalmente da direzione Ovest-Sudovest.

Sabato, 8 Giugno 2024:

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 20-21°C e un’umidità tra il 72% e l’86%. Il vento sarà leggero, con una media di 0-4 km/h proveniente da diverse direzioni. Durante il giorno, il cielo sarà coperto con temperature in aumento fino a 29.2°C nel pomeriggio, e un’umidità tra il 51% e il 64%. Il vento soffierà con una media di 4-7 km/h proveniente da diverse direzioni. Verso sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 21-27°C e un’umidità tra il 59% e l’86%. Il vento sarà leggero, con una media di 1-4 km/h proveniente principalmente da direzione Nordovest.