Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 06 a Sabato 08 Giugno

PREVISIONI METEO PER PERUGIA

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano condizioni climatiche variabili, con un mix di sereno, nubi sparse e coperto. Ecco una panoramica dettagliata del meteo previsto per ciascuna giornata.

Giovedì, 6 Giugno 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature comprese tra 14.1°C e 22.6°C. Il vento soffierà leggero da ovest a nord-ovest con velocità tra 1 e 9 km/h. Durante il pomeriggio, alcune nubi sparse inizieranno a comparire, con temperature che raggiungeranno un massimo di 26.8°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si manterrà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. L’umidità oscillerà tra il 37% e il 85% durante la giornata.

Venerdì, 7 Giugno 2024

La giornata inizierà con condizioni di sereno e temperature comprese tra 16.3°C e 27.9°C. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e temperature in aumento. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature massime di 28.5°C. Durante la sera, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19.2°C. L’umidità varierà tra il 32% e il 72%, mentre il vento soffierà principalmente da ovest con velocità tra 1 e 15 km/h.

Sabato, 8 Giugno 2024

La giornata inizierà con condizioni di sereno, seguite da nubi sparse e copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra 17.1°C e 30.7°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente con un aumento delle nubi sparse e della copertura nuvolosa, con temperature massime di 30.7°C. Durante la sera, il cielo manterrà una copertura nuvolosa con temperature in diminuzione fino a 21.7°C. L’umidità varierà tra il 26% e il 56%, mentre il vento soffierà principalmente da sud con velocità tra 2 e 12 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Perugia, consentendo a residenti e visitatori di pianificare al meglio le loro attività in base alle condizioni meteorologiche. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati su eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Restate al sicuro e godetevi al meglio le vostre giornate a Perugia, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche!