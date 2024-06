Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 06 a Sabato 08 Giugno

Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 06/06/2024 a Sabato 08/06/2024 Il meteo di Potenza per i prossimi giorni prevede cieli sereni con temperature in aumento. Giovedì 6 giugno ci si aspetta una temperatura massima di 26.4°C e minima di 15.4°C, con venti leggeri provenienti da direzioni variabili. Venerdì 7 giugno le temperature oscilleranno tra i 28.8°C e i 15.5°C, con venti leggeri da ovest-sud-ovest. Infine, Sabato 8 giugno si prevedono temperature massime di 31.7°C e minime di 17.3°C, con venti leggeri provenienti da sud-ovest. Sono previste nubi sparse nella seconda metà della giornata. In generale, si prevede un weekend soleggiato e caldo, ideale per attività all’aperto.