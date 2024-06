Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno

Venerdì, 07 Giugno 2024

Il tempo a Aosta per Venerdì sarà prevalentemente nuvoloso con lievi precipitazioni sparse durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 12-14°C nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 29°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà debolmente da nord nelle prime ore del mattino, per poi virare a ovest-sudovest con raffiche più sostenute verso mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80% durante la notte, per poi scendere al 31% intorno a mezzogiorno.

Sabato, 08 Giugno 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con piogge previste dalle prime ore del mattino fino a metà giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-19°C durante la notte, per poi oscillare tra 22-24°C durante il giorno. Il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità variabile, diventando più sostenuto durante le precipitazioni. L’umidità sarà alta, con valori intorno all’85% durante le precipitazioni e scenderà al 47% nel pomeriggio.

Domenica, 09 Giugno 2024

La giornata di Domenica vedrà un cielo prevalentemente coperto con lievi precipitazioni sparse durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 15-17°C durante la notte, per poi salire fino a toccare i 22-23°C nel pomeriggio. Il vento soffierà debolmente da nord-nordovest durante la notte, per poi virare a est-sudest con raffiche più sostenute durante il giorno. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90% durante la notte, per poi scendere al 65-68% nel pomeriggio.