Meteo BARI, previsioni da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno

Venerdì, 07 Giugno 2024

La giornata di Venerdì si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Si registrerà una media di 19.7°C all’inizio della giornata, la quale aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 28.4°C verso mezzogiorno, per poi scendere leggermente durante il pomeriggio e la sera. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre il vento soffierà a velocità variabile tra i 5 e i 13 km/h, provenendo principalmente da direzione Nord-Nordovest.

Sabato, 08 Giugno 2024

Anche per Sabato si prevede una giornata all’insegna del sereno con temperature in lieve aumento rispetto alla giornata precedente. Si inizierà la giornata con 20.9°C per poi raggiungere i 29.1°C verso mezzogiorno. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto alla giornata precedente, oscillando tra il 37% e il 77%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Nordest con una velocità compresa tra i 1 e i 11 km/h.

Domenica, 09 Giugno 2024

La giornata di Domenica si presenterà con una lieve variabilità del cielo, passando da nubi sparse a coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 21.1°C e una massima di 30.7°C. L’umidità sarà compresa tra il 30% e il 67%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Est con una velocità variabile tra i 2 e i 19 km/h.

In conclusione, il weekend a Bari si preannuncia all’insegna della serenità, con temperature gradevoli e un cielo generalmente sgombro da precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni in tempo reale per eventuali aggiornamenti.