Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno

Venerdì, 7 Giugno 2024

Il tempo a Campobasso venerdì sarà generalmente stabile con cieli poco nuvolosi o sereni per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra i 16°C e i 29°C. Durante la notte e le prime ore del mattino, l’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative. Il vento soffierà debolmente da ovest-sud-ovest con una velocità media di 1-4 km/h.

Sabato, 8 Giugno 2024

Sabato il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento che si attesteranno tra i 18°C e i 31°C. L’umidità sarà moderata durante la notte e le prime ore del mattino, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà debole, con una direzione predominante da sud-ovest. Nel complesso, il tempo sarà ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Domenica, 9 Giugno 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità, con cieli coperti o con nubi sparse. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra i 20°C e i 31°C. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, con un picco intorno al 79% durante la notte. Nel corso della giornata, è possibile l’arrivo di precipitazioni leggere. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con intensità variabile, raggiungendo punte di 27 km/h durante la notte.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata del clima a Campobasso per i prossimi giorni. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti in tempo reale prima di pianificare attività all’aperto o viaggi. Restate informati sulle previsioni locali per godere al meglio di ogni giornata!