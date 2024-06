Meteo Genova, previsioni da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno

Venerdì, 7 Giugno 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con nubi sparse alternate a momenti di copertura totale. Le temperature si manterranno intorno ai 18-23°C, con un’umidità che oscillerà tra il 74% e il 93%. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità media compresa tra 0 e 11 km/h.

Sabato, 8 Giugno 2024

Il sabato inizierà con cielo coperto, ma nel corso della mattinata le nubi si diraderanno, lasciando spazio ad un cielo poco nuvoloso. Le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 25°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente dal 93% al 50%. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni, con una leggera pioggia prevista intorno alle 15:00. Il vento sarà principalmente proveniente da direzioni meridionali, con una velocità media che varierà tra 0 e 8 km/h.

Domenica, 9 Giugno 2024

La domenica sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e coperto per gran parte della giornata, con la possibilità di precipitazioni nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 19-24.5°C, con un’umidità che oscillerà tra il 53% e il 92%. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni meridionali e sud-orientali, con una velocità media compresa tra 1 e 15 km/h.

In sintesi, il fine settimana a Genova si preannuncia variabile, con la presenza di nubi e possibili precipitazioni, in particolare nella giornata di sabato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione dell’umidità e venti di moderata intensità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per affrontare le variazioni del tempo.