Meteo Milano, previsioni da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno

Venerdì, 07 Giugno 2024:

Il meteo per Venerdì mostra un inizio di giornata con copertura nuvolosa e un’umidità intorno all’84-90%. Nel corso della mattina, il cielo si manterrà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno i 28°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una leggera diminuzione dell’umidità e una temperatura massima di 28.3°C. La sera e la notte presenteranno copertura nuvolosa con temperature in calo fino a 20.7°C e un’umidità intorno all’91%.

Sabato, 08 Giugno 2024:

Per Sabato, è prevista un’umidità iniziale intorno al 93%, con copertura nuvolosa e temperature attorno ai 20.3°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con un’umidità che tenderà a diminuire. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche mostreranno copertura nuvolosa, ma con un aumento della probabilità di piogge leggere e temperature massime di 26.3°C. La serata si presenterà con copertura nuvolosa e un’umidità che aumenterà fino al 78% con temperature intorno ai 23.1°C.

Domenica, 09 Giugno 2024:

La giornata di Domenica inizierà con cielo coperto e un’umidità del 86%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con un’umidità che si manterrà costante. Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni, con la probabilità di temporali e temperature massime di 25.9°C. La serata e la notte presenteranno temporali e piogge con un aumento dell’umidità fino al 90% e temperature intorno ai 18.4°C.

In sintesi, il fine settimana a Milano sarà caratterizzato da un’alternanza di copertura nuvolosa, temporali e piogge, con un’umidità che varierà tra il 84% e il 90% e temperature massime intorno ai 28°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e prepararsi adeguatamente per affrontare le precipitazioni previste.