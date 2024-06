Meteo Padova, previsioni da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno

Venerdì, 07 Giugno 2024

Il tempo a Padova venerdì sarà caratterizzato da copertura nuvolosa e umidità elevata nelle prime ore del mattino, con temperature comprese tra 17.2°C e 25.1°C. Dalle 10:00 alle 15:00 si avrà una graduale schiarita del cielo, con un aumento delle temperature fino a 30.4°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità tra 1 km/h e 9 km/h.

Sabato, 08 Giugno 2024

Sabato, il cielo a Padova si presenterà coperto per l’intera giornata con temperature che oscilleranno tra 20.4°C e 30.3°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da nord-est con una velocità compresa tra 2 km/h e 10 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata per gran parte della giornata.

Domenica, 09 Giugno 2024

Domenica il cielo sarà nuovamente coperto per l’intera giornata con un lieve aumento delle precipitazioni a partire dalle 14:00. Le temperature si manterranno tra 20.3°C e 28.1°C, con un aumento dell’umidità nel corso della giornata. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità compresa tra 3 km/h e 13 km/h.

In conclusione, per il weekend a Padova, ci aspettiamo cieli prevalentemente coperti con temperature piuttosto elevate e un’umidità costante. Nonostante la presenza di nuvole, non sono previste precipitazioni significative.