Meteo Palermo, previsioni da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno

Venerdì, 07 Giugno 2024:

Il meteo di Venerdì a Palermo sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente serene. Le temperature si manterranno piacevoli, con un massimo di 25.6°C nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando intorno al 64%. Il vento soffierà da nordest con una velocità media di 12 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata, e il cielo sarà sereno.

Sabato, 08 Giugno 2024:

Anche Sabato a Palermo il tempo sarà stabile e soleggiato, con temperature che si attesteranno intorno ai 27°C. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 55%. Il vento soffierà da nordest con una velocità media di 13 km/h. Nel tardo pomeriggio è prevista una leggera formazione di nubi, ma senza possibilità di precipitazioni. La serenità del cielo sarà prevalente per l’intera giornata.

Domenica, 09 Giugno 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con un cielo in prevalenza sereno. Le temperature massime raggiungeranno i 30.9°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 31%. Il vento sarà generalmente debole, con una velocità media di 11 km/h proveniente da est. Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse, ma senza conseguenti precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Palermo sarà caratterizzato da condizioni meteo gradevoli e stabili, con temperature piacevoli e cieli per lo più sereni. Non sono previste precipitazioni significative, e il vento sarà generalmente moderato. È probabile che le condizioni meteo favorevoli persistano anche nei giorni successivi, offrendo un weekend ideale per godersi le bellezze di Palermo e delle sue splendide spiagge.