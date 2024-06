Meteo Reggio Emilia, previsioni da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno

Venerdì, 07 Giugno 2024:

Il tempo a Reggio Emilia venerdì sarà prevalentemente stabile, con cielo coperto durante la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, regalandoci un tempo poco nuvoloso e sereno. Le temperature saranno gradevoli, oscillando tra i 20.3°C e i 30.4°C, con un’umidità che varierà tra il 46% e l’88%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 km/h e 7 km/h, provenendo da direzioni variabili, principalmente da nord-est.

Sabato, 08 Giugno 2024:

Sabato a Reggio Emilia il cielo sarà prevalentemente coperto, con qualche schiarita durante le prime ore del mattino. Nel corso della giornata, sono previste nubi sparse e periodi di cielo coperto, con un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, oscillando tra i 21.2°C e i 30.5°C. Il vento soffierà con una velocità variabile tra 1 km/h e 9 km/h, provenendo principalmente da nord-ovest.

Domenica, 09 Giugno 2024:

Domenica a Reggio Emilia il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibilità di piogge nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20-26°C, con un’umidità che raggiungerà il picco del 91% durante la sera. Il vento soffierà con intensità variabile tra 1 km/h e 11 km/h, provenendo da diverse direzioni, principalmente nord-ovest durante le precipitazioni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un fine settimana misto a Reggio Emilia, con giornate caratterizzate da cielo coperto, nubi sparse e alcuni momenti di sereno. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, consentendo di godere appieno delle attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere a portata di mano l’ombrello per affrontare eventuali precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni e preparatevi a godervi un fine settimana in armonia con la natura.