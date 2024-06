Meteo Brescia, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 8 Giugno 2024

Il tempo a Brescia sabato sarà prevalentemente coperto, con possibili nubi sparse e umidità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai 20-28°C durante il giorno, con una leggera diminuzione durante la notte. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità compresa tra 0 e 8 km/h.

Domenica, 9 Giugno 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un aumento delle precipitazioni. Il cielo sarà coperto con piogge intermittenti durante la mattina e piogge più intense nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18-25°C durante il giorno. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni meridionali con una velocità compresa tra 4 e 8 km/h, aumentando durante le precipitazioni.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì il tempo a Brescia sarà nuovamente piovoso. Le precipitazioni saranno presenti per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 18-24°C. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità compresa tra 0 e 7 km/h, aumentando durante le piogge.

In conclusione, il fine settimana a Brescia sarà caratterizzato da un aumento delle precipitazioni, con temperature che si manterranno nella norma per il periodo estivo. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le piogge previste.