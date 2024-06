Meteo Catanzaro, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 8 Giugno 2024:

Le previsioni meteo per Catanzaro per Sabato indicano una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con un massimo intorno ai 32°C durante le ore centrali del giorno. Il vento soffierà a una velocità costante tra i 7 e i 14 km/h provenendo da ovest-nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Domenica, 9 Giugno 2024:

La giornata di Domenica a Catanzaro inizierà con il cielo sereno e temperature intorno ai 22-23°C, ma nel corso del mattino si avvicineranno delle nubi sparse. Nel pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente portando a un aumento dell’umidità e a una diminuzione della temperatura, che si manterrà intorno ai 30°C. Durante la giornata il vento sarà prevalentemente da sud-est, con velocità variabili tra 1 e 10 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata.

Lunedì, 10 Giugno 2024:

Lunedì a Catanzaro il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C durante le ore centrali. Il vento soffierà da sud-ovest, con una velocità tra i 5 e i 15 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo picchi intorno al 60%, soprattutto nelle ore serali. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo coperto potrebbe portare a un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Queste previsioni meteo per Catanzaro indicano un fine settimana generalmente soleggiato, con un aumento delle nubi e dell’umidità durante la giornata di Domenica. I cittadini potranno godere di temperature estive, con massime intorno ai 30-32°C, mentre il vento sarà generalmente debole. Non sono previste piogge significative, ma il cielo coperto potrebbe portare a una sensazione di fresco rispetto alle temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nel corso dei prossimi giorni.