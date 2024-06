Meteo Messina, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 8 Giugno 2024

Il tempo a Messina si presenterà variabile nel corso della giornata di Sabato. Durante la notte avremo cieli nuvolosi con temperature intorno ai 20 gradi Celsius e umidità elevata. Nel corso della mattinata il cielo si aprirà, regalandoci un bel tempo sereno con temperature in aumento, fino a raggiungere i 23 gradi Celsius verso le 9:00. Nel pomeriggio e in serata, il tempo si manterrà stabile, con cieli sereni e temperature che si manterranno intorno ai 25 gradi Celsius. Il vento soffierà da nord a una velocità media di 16 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%.

Domenica, 9 Giugno 2024

La giornata di Domenica a Messina si presenterà con un tempo prevalentemente sereno e temperature in netto aumento. Durante la notte avremo cieli sereni con temperature attorno ai 20 gradi Celsius, mentre l’umidità si manterrà intorno all’80%. Durante la mattinata il tempo si manterrà stabile, con temperature che raggiungeranno i 28 gradi Celsius verso le 9:00 e una diminuzione dell’umidità. Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso, mantenendo temperature attorno ai 29 gradi Celsius e un’umidità del 50%. In serata, la situazione rimarrà stabile, con cieli sereni e temperature intorno ai 25 gradi Celsius. Il vento soffierà principalmente da sud a una velocità variabile tra i 5 e i 20 km/h.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì a Messina si presenterà con un cielo variabile e temperature in leggero calo rispetto alla giornata precedente. Durante la notte avremo cieli nuvolosi con temperature attorno ai 25 gradi Celsius e umidità elevata. Durante la mattinata, il tempo si manterrà stabile con temperature attorno ai 25 gradi Celsius e un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Nel corso del pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 28 gradi Celsius. Il vento soffierà prevalentemente da nord a una velocità media di 15 km/h, con un’umidità che si manterrà intorno al 90% durante la notte e in diminuzione durante il giorno.