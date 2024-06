Meteo Napoli, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 08 Giugno 2024

Il tempo a Napoli sabato sarà prevalentemente soleggiato con alcune nuvole sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, con una massima di 31.3°C intorno alle ore 14:00 e una minima di 20.1°C alle ore 04:00. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 41% e l’88%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 km/h e 12 km/h provenendo principalmente da direzione nord-ovest (NW).

Domenica, 09 Giugno 2024

Domenica le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento. La giornata inizierà con cieli nuvolosi e temperature intorno ai 21.2°C alle ore 01:00. Nel corso della giornata, le nuvole sparse e il cielo coperto si alterneranno, con un picco di umidità intorno al 95% alle ore 02:00. Le temperature massime raggiungeranno i 33.6°C alle ore 12:00, mentre le minime si manterranno intorno ai 20.8°C. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest (NW), con una velocità compresa tra 1 km/h e 14 km/h.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì, il cielo sarà nuovamente coperto con qualche schiarita nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 21.4°C alle ore 23:00 e i 31.1°C alle ore 10:00. L’umidità si manterrà costantemente bassa, variando tra il 22% e il 88%. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest (SW) con una velocità compresa tra 3 km/h e 13 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Napoli vedrà una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da giornate soleggiate a cieli nuvolosi e coperti. Le temperature si manterranno piacevoli, con minime notturne e massime diurne che offriranno un clima gradevole per godersi le attività all’aperto. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.