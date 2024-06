Meteo Padova, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 8 Giugno 2024

La giornata di Sabato a Padova inizierà con cieli coperti e temperature attorno ai 21°C, con un’umidità del 82%. Le precipitazioni inizieranno intorno alle 2 del mattino, con piogge leggere che persistono fino alle prime ore del mattino. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra i 4 e i 10 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 27.6°C intorno alle 10. Nel pomeriggio, non ci saranno precipitazioni, ma il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con una diminuzione delle temperature fino a 22.7°C e un aumento dell’umidità intorno al 76%.

Domenica, 9 Giugno 2024

Domenica sarà caratterizzata da cieli coperti con una lieve diminuzione delle temperature rispetto al giorno precedente, partendo da 21.8°C e un’umidità del 83% intorno a mezzanotte. Le precipitazioni si presenteranno intorno alle 13 del pomeriggio, con piogge che dureranno per diverse ore. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra i 5 e i 14 km/h. Nel pomeriggio, nonostante il cielo coperto, le piogge si attenueranno e le temperature si manterranno intorno ai 26.1°C. In serata, le condizioni rimarranno stabili con cieli coperti e temperature intorno ai 21°C.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì, il tempo a Padova sarà caratterizzato da cieli coperti con un’umidità elevata. La giornata inizierà con temperature intorno ai 20.4°C e un’umidità del 93%. Verso le 5 del mattino, sono previste piogge leggere che si protrarranno fino alla mattinata. Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra i 0 e i 12 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 26.8°C intorno alle 14, per poi mantenersi stabili fino a sera. Il vento si sposterà da ovest a sud-ovest con una leggera diminuzione della velocità. In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con temperature intorno ai 20°C e un’umidità del 94%.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è consigliabile essere preparati per eventuali piogge e mantenere un’adeguata protezione dalle intemperie nei prossimi giorni a Padova.