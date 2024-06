Meteo Perugia, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 08 Giugno 2024:

Il sabato a Perugia si preannuncia coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 19-31°C. Nel corso della giornata, ci saranno venti leggeri provenienti da diverse direzioni, con un’umidità che oscillerà tra il 25% e il 47%. Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà, portando un sereno con temperature massime di 31°C.

Domenica, 09 Giugno 2024:

Anche domenica la situazione meteorologica rimarrà prevalentemente coperta, con temperature comprese tra 18°C e 26°C. Nel corso della mattinata, i venti saranno provenienti da sud e sud-ovest con una velocità media di 12-16 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 33% e il 43%. Nel primo pomeriggio, ci sarà un cambiamento repentino: si prevede una pioggia debole che durerà fino al tardo pomeriggio, portando un aumento dell’umidità al 79% e un calo delle temperature a 20°C.

Lunedì, 10 Giugno 2024:

Lunedì le condizioni meteo peggioreranno, con piogge deboli che inizieranno dalla mezzanotte e si protrarranno fino alle prime ore del mattino, accompagnate da un’umidità che raggiungerà il 94%. Durante la giornata, il tempo migliorerà gradualmente, portando un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che oscilleranno tra i 17°C e i 25°C. I venti soffieranno da sud-ovest con una velocità media di 7-12 km/h.

In sintesi, il weekend a Perugia si preannuncia variabile, con una giornata di sabato coperta che si trasformerà in sereno nel pomeriggio, seguita da una domenica instabile con piogge e un lunedì che inizierà con piogge deboli per poi migliorare nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche.