Meteo Reggio Emilia, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 8 Giugno 2024

Il meteo per Sabato a Reggio Emilia prevede un inizio di giornata coperto con temperature intorno ai 22-23°C e un’umidità del 78%. Nel corso della mattinata le nubi sparse si diraderanno e il cielo diventerà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a 27-28°C e un’umidità che si manterrà intorno al 60-65%. Nel pomeriggio le nubi sparse torneranno, con temperature che si assesteranno intorno ai 30°C e un’umidità che si abbasserà al 48-50%. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si coprirà nuovamente, con temperature in calo intorno ai 24-26°C e un’umidità che tornerà a salire al 66-78%.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest, con una velocità media che varierà tra i 2 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 60-70%. La direzione del vento varierà da ovest a nord-ovest nel corso della giornata.

Domenica, 9 Giugno 2024

Domenica il cielo a Reggio Emilia sarà nuovamente coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 22-29°C, con un’umidità che oscillerà tra il 45% e il 91%. Nel corso della giornata, le nubi sparse e il cielo coperto si alterneranno, ma non sono previste precipitazioni significative. Nel tardo pomeriggio e in serata, tuttavia, è possibile l’arrivo di piogge leggere, con temperature in diminuzione intorno ai 19-23°C e un’umidità che raggiungerà il 93-94%.

Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con una velocità media compresa tra i 2 e i 12 km/h. L’umidità rimarrà elevata per gran parte della giornata, con la direzione del vento che si sposterà da ovest a nord-ovest.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì, il meteo a Reggio Emilia prevede un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e nebbie, con temperature attorno ai 19-24°C e un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 72-94%. Nel corso della mattinata le condizioni meteorologiche miglioreranno, con nubi sparse e temperature in aumento fino a 24-26°C e un’umidità che scenderà al 60-66%. Nel pomeriggio il cielo si libererà ulteriormente, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C e un’umidità in diminuzione al 55-60%. In serata il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 19-25°C e un’umidità che si manterrà intorno al 50-78%.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest e nord-ovest con una velocità compresa tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità e la direzione del vento cambieranno nel corso della giornata, ma le precipitazioni si dissiperanno gradualmente.