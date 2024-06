Meteo Taranto, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 08 Giugno 2024

Le previsioni meteo per Sabato indicano una giornata prevalentemente serena a Taranto. La temperatura si manterrà intorno ai 30°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione verso sera. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 45% e il 75%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media compresa tra i 5 e i 10 km/h. Non sono previste precipitazioni, e il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata. Un’ottima occasione per godersi una piacevole giornata all’aperto a Taranto.

Domenica, 09 Giugno 2024

Domenica vedrà un inizio di giornata con cielo sereno, temperature intorno ai 28°C e umidità attorno al 50%. Nel corso della mattinata le condizioni rimarranno stabili con cielo poco nuvoloso e venti leggeri provenienti da sud-sudovest. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste nubi sempre più dense, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature fino a 26°C. Verso sera ci si attende un cielo coperto con possibili precipitazioni, accompagnate da venti provenienti da sud-sudovest con una velocità tra i 5 e i 13 km/h.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con un’umidità che oscillerà tra il 53% e il 73%. I venti saranno moderati, con una direzione prevalente da sud-sudest e una velocità tra i 10 e i 15 km/h. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse con possibili schiarite nel pomeriggio, seguite da una serata e una nottata serene. Non ci saranno precipitazioni significative. È consigliabile essere preparati per una giornata variabile, con possibili schiarite e annuvolamenti alternati.