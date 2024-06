Meteo Venezia, previsioni da Sabato 08 a Lunedì 10 Giugno

Sabato, 8 Giugno 2024

Le previsioni meteo per Venezia per sabato mostrano un inizio di giornata con cielo coperto e umidità elevata, con temperature di circa 22 gradi. Dalle prime ore del mattino, si prevedono precipitazioni, con piogge leggere che aumenteranno di intensità verso le 4 del mattino, accompagnate da un vento proveniente dal nord-est con velocità compresa tra 9 e 14 km/h. Nel corso della giornata, non si prevedono variazioni significative, con cielo coperto e piogge leggere che si protrarranno fino alle 8 di mattina. Le temperature raggiungeranno il picco di 26.5 gradi intorno a mezzogiorno, diminuendo leggermente nel pomeriggio e in serata, con venti che ruoteranno verso sud-est e sud. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%, con una diminuzione nel corso della giornata.

Domenica, 9 Giugno 2024

Domenica a Venezia sarà caratterizzata da cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 22 gradi nelle prime ore del mattino. L’umidità rimarrà elevata, con precipitazioni che inizieranno verso le 14:00, accompagnate da un aumento della velocità del vento proveniente da est e sud-est. Le piogge si protrarranno nel pomeriggio, con un picco di 25.6 gradi intorno alle 11:00, seguito da un calo delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste condizioni nuvolose, con piogge leggere e un vento che ruoterà verso nord e nord-est. L’umidità si manterrà elevata, con valori intorno all’80%.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì il meteo a Venezia prevede un inizio di giornata con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21 gradi, accompagnate da un’umidità elevata. Verso le prime ore del mattino, si prevedono precipitazioni, con temporali e piogge che si protrarranno fino alle 6:00, seguite da una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della temperatura. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà nuvoloso, con un calo delle precipitazioni e una diminuzione dell’umidità. Le temperature raggiungeranno il picco di 26.1 gradi intorno alle 13:00, seguito da un leggero calo nel pomeriggio e in serata. Il vento soffierà da sud-est e sud con una velocità compresa tra 6 e 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 80%, con valori in diminuzione nel corso della giornata.