Previsioni meteo: Italia fra caldo e violenti temporali in arrivo al Nord nel weekend

Il fine settimana in arrivo si preannuncia all’insegna di importanti novità dal punto di vista meteorologico. Dopo un breve periodo di tempo stabile e soleggiato, un nuovo peggioramento è in agguato per il centro-nord dell’Italia, con conseguenze significative soprattutto nella giornata di domenica. Questo per via di un nuovo impulso instabile di origine nord-atlantica che scalfirà l’anticiclone africano sul bordo settentrionale, mentre il sud continuerà ad esserne protetto assistendo anche a un’intensificazione del caldo. Entriamo nel dettaglio analizzando le previsioni per Sabato e Domenica.

Sabato 8 giugno vedrà un graduale aumento della nuvolosità su gran parte del Nord per via di un primo indebolimento dell’anticiclone. L’alta pressione tuttavia riuscirà ancora a garantire una generale stabilità sulla pianura Padana, mentre rovesci e temporali di calore coinvolgeranno le zone montuose alpine e prealpine, con fenomeni più marcati attesi sull’alto Veneto e l’alto Friuli nel pomeriggio/sera. Al centro-sud, invece, il tempo rimarrà stabile e caldo, con ampi spazi di sole e temperature che potrebbero raggiungere i 32-34 gradi.

Domenica 9, il quadro meteorologico si complicherà ulteriormente. Le previsioni indicano un cielo molto nuvoloso sul centro-nord fin dal mattino al Nord. Il peggioramento però giungerà dal pomeriggio, con piogge e temporali di forte intensità che interesseranno prima le aree alpine e il Nord-Ovest e poi si estenderanno verso tardo pomeriggio-serata anche al Nord-Est. I fenomeni saranno esacerbati dal contrasto tra l’aria calda presente sul nostro territorio e le correnti più fresche provenienti dall’Atlantico. In particolare, sono attese celle temporalesche violente (anche supercelle) con rischio di grandinate di medie-grosse dimensioni e nubifragi. Le regioni più a rischio dovrebbero essere la Lombardia, l’Emilia Occidentale e, a partire dalla serata, il Triveneto. Anche al Centro ci sarà un aumento della nuvolosità, con possibilità di qualche piovasco o rovescio occasionale, più probabile sulle regioni tirreniche, mentre al Sud le condizioni meteorologiche rimarranno generalmente buone.

Da segnalare il caldo in intensificazione al centro-sud, con temperature che potrebbero raggiungere valori diffusi tra i 32 e i 36 gradi, contribuendo a rendere il clima abbastanza pesante.

In conclusione, il weekend si preannuncia come un mix di condizioni meteorologiche, con un sabato ancora relativamente stabile e un domenica caratterizzata da piogge e temporali al centro-nord e caldo intenso sul Mezzogiorno. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle previsioni e di adottare le opportune precauzioni, soprattutto in caso di temporali violenti.