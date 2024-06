Meteo Ancona, previsioni da Domenica 09 a Martedì 11 Giugno

Domenica, 9 Giugno 2024

Per Domenica, si prevede una giornata con cielo prevalentemente coperto. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con temperature che varieranno attorno ai 23 gradi. Nel pomeriggio le temperature raggiungeranno i 30 gradi con un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà da sud-est con velocità variabili tra i 4 e i 18 km/h.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì, il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino con temperature intorno ai 23 gradi e un’umidità inferiore rispetto al giorno precedente. Nel corso della giornata il cielo si schiarirà, lasciando spazio a brevi momenti di sereno. Le temperature massime si manterranno intorno ai 28 gradi. Il vento soffierà da ovest con velocità variabili tra i 10 e i 21 km/h.

Martedì, 11 Giugno 2024

Martedì sarà caratterizzato da un aumento delle precipitazioni. Al mattino il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 23 gradi. Nel corso della mattinata si verificheranno precipitazioni, con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature. Nel pomeriggio e sera sono previsti temporali con un cielo nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 22 gradi. Il vento soffierà da est-sudest con velocità variabili tra i 6 e i 17 km/h.

Queste previsioni meteo offrono uno spaccato dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni. È sempre consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini. Che tu stia pianificando un’escursione all’aperto o una semplice passeggiata, conoscere le previsioni del tempo è fondamentale per godere appieno delle attività all’aperto in sicurezza.

Le previsioni meteo sono soggette a variazioni, quindi è consigliabile consultare fonti affidabili per gli aggiornamenti più recenti. Mantenere un atteggiamento prudente e prepararsi adeguatamente alle condizioni meteorologiche è un modo per garantire la propria sicurezza e il proprio benessere, indipendentemente dalle previsioni del tempo.