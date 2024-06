Meteo CAGLIARI, previsioni da Domenica 09 a Martedì 11 Giugno

Domenica 9 Giugno 2024

La giornata inizia con cielo coperto e temperatura intorno ai 25 gradi. Verso le 11:00 il cielo si schiarisce, dando spazio al sereno con una temperatura che raggiunge i 29 gradi. Nel pomeriggio, il cielo si copre nuovamente, ma la temperatura rimane gradevole intorno ai 32 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si sgombra e la temperatura scende gradualmente fino ai 21 gradi. Il vento soffia da sud-est con una velocità media tra i 5 e i 18 km/h.

Lunedì 10 Giugno 2024

Lunedì si preannuncia una giornata variabile con alternanza di nuvole sparse e schiarite. La temperatura si mantiene intorno ai 28 gradi durante il giorno e cala gradualmente fino ai 21 gradi in serata. Il vento soffia da nord-ovest con una velocità tra i 12 e i 28 km/h. L’umidità rimane costante intorno al 50%. Non sono previste precipitazioni per la giornata.

Martedì 11 Giugno 2024

Anche martedì il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 28 gradi durante il giorno, scendendo gradualmente fino ai 21 gradi in serata. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 16 e i 25 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 50%. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Cagliari si preannunciano variabili, con alternanza di nuvole e schiarite e temperature gradevoli che si manterranno intorno ai 28 gradi. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 12 e i 28 km/h, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 50%. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteo.