Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 09 a Martedì 11 Giugno

Domenica, 09 Giugno 2024:

Per Domenica, si prevede un inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso e un’umidità intorno all’80%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà sempre più, con un picco di copertura nuvolosa intorno alle 10:00, quando la temperatura raggiungerà i 28.5°C e l’umidità si attesterà intorno al 37%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature massime intorno ai 28.9°C e un vento proveniente da ovest a una velocità di 11 km/h. Nel primo pomeriggio, si prevede una diminuzione dell’umidità intorno al 32%, con un cielo che si manterrà coperto. In serata, il cielo resterà nuvoloso, con temperature intorno ai 22.3°C e una diminuzione dell’umidità al 35%. Il vento soffierà da ovest-sudovest a 13 km/h.

Lunedì, 10 Giugno 2024:

Per Lunedì, il cielo sarà prevalentemente coperto durante le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 22.3°C e un’umidità al 36%. Nel corso della mattinata, la nuvolosità diminuirà, lasciando spazio a un cielo sereno intorno alle 10:00, con temperature che si manterranno intorno ai 25.7°C e un’umidità al 44%. Nel primo pomeriggio, il cielo resterà sereno, con una leggera diminuzione dell’umidità al 35% e temperature massime intorno ai 27.1°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature intorno ai 26.5°C e un’umidità al 35%. In serata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 20.2°C e un’umidità al 58%. Il vento soffierà da sud-ovest a 10 km/h.

Martedì, 11 Giugno 2024:

Per Martedì, la giornata inizierà con un cielo sereno durante la notte, con temperature intorno ai 19.5°C e un’umidità al 62%. Durante le prime ore del mattino, la nuvolosità aumenterà leggermente, con un cielo parzialmente nuvoloso intorno alle 4:00, temperature intorno ai 19.3°C e un’umidità al 62%. Verso le 10:00, si prevede l’arrivo di piogge deboli, con temperature intorno ai 23.6°C e un’umidità al 49%. Nel primo pomeriggio, le precipitazioni continueranno, con un cielo coperto e temperature intorno ai 26.8°C. Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, mantenendo un cielo coperto e temperature intorno ai 25.1°C. In serata, il cielo rimarrà coperto, con temperature intorno ai 19.5°C e un’umidità al 52%. Il vento soffierà da ovest-sudovest a 11 km/h.