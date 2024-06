Meteo Catania, previsioni da Domenica 09 a Martedì 11 Giugno

Domenica, 9 Giugno 2024

Il tempo per Domenica a Catania sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni nella prima parte della giornata, con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23 gradi Celsius. Nel pomeriggio, ci si aspetta un aumento delle nuvole, accompagnato da una leggera diminuzione delle temperature, con massime intorno ai 30 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nuvole più dense, ma senza precipitazioni. Il vento soffierà principalmente da ovest, con una velocità media di 5-12 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 37% e il 70%, mantenendosi su valori moderati.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì, a Catania, il tempo rimarrà generalmente asciutto con un cielo che alternerà tra sereno e nuvoloso. Le temperature si manterranno stabili, con massime intorno ai 30 gradi Celsius nella prima parte della giornata, per poi abbassarsi leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente da sud-est con una velocità media di 6-14 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 35% e l’84%.

Martedì, 11 Giugno 2024

Martedì a Catania il cielo si presenterà nuvoloso con copertura nuvolosa costante per l’intera giornata, accompagnata da un leggero aumento della umidità per tutta la giornata. Le temperature massime si manterranno attorno ai 27 gradi Celsius. Il vento soffierà da est con una velocità media di 1-19 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 55% e l’84%. Non sono previste precipitazioni, ma si consiglia di prestare attenzione al cielo coperto e al vento costante.