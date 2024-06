Meteo Catanzaro, previsioni da Domenica 09 a Martedì 11 Giugno

Domenica, 9 Giugno 2024

Il tempo a Catanzaro domenica sarà generalmente soleggiato per gran parte della giornata, con temperature inizialmente intorno ai 23-24°C durante la notte e all’alba, per poi salire gradualmente fino a toccare i 31-32°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 40% e il 74%. Il vento soffierà prevalentemente da est o sudest con intensità compresa tra 2 e 11 km/h. Durante la mattinata e il primo pomeriggio sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa, mentre nel tardo pomeriggio e la sera il cielo sarà nuvoloso. Non sono previste precipitazioni.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Lunedì a Catanzaro si prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 20-22°C e umidità variabile tra il 48% e il 73%. Durante la mattinata e il primo pomeriggio sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i 33°C. Nel tardo pomeriggio e la sera si avrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 24-26°C. Il vento soffierà da ovest con intensità tra 12 e 18 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Martedì, 11 Giugno 2024

Martedì il cielo a Catanzaro sarà prevalentemente coperto per gran parte della giornata, con temperature che varieranno tra i 22 e i 28°C e un’umidità che oscillerà tra il 53% e l’86%. Il vento soffierà da ovest o sudest con intensità compresa tra 1 e 20 km/h. Durante la mattinata e il primo pomeriggio sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e la sera. Non sono previste precipitazioni.