Meteo Genova, previsioni da Domenica 09 a Martedì 11 Giugno

Domenica, 9 Giugno 2024

La giornata di domenica a Genova si presenta con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante la notte e le prime ore del mattino. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà intorno al 65-66%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 7-8 km/h.

Man mano che la mattina avanza, le nuvole sparse lasceranno spazio a un cielo poco nuvoloso, con un aumento delle temperature fino a toccare i 26-26.5°C nel primo pomeriggio. Il vento virerà verso sud-sudest mantenendo una velocità di 10-14 km/h. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature attorno ai 25-23°C e un aumento dell’umidità fino al 74%, con vento che continuerà a soffiare da sud-est.

Lunedì, 10 Giugno 2024

L’inizio della settimana a Genova sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche più avverse. Le prime ore del lunedì vedranno un aumento dell’umidità e la comparsa di piogge leggere, con temperature intorno ai 20-21°C. Il vento da sudest soffierà con una velocità di 5-7 km/h. Durante la mattinata il cielo rimarrà coperto con piogge intermittenti e temperature che si manterranno attorno ai 21-22°C.

Nel pomeriggio e verso sera, le piogge leggere continueranno accompagnate da un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 21-21.5°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’86%, e il vento da sudest manterrà una velocità di 8-11 km/h.

Martedì, 11 Giugno 2024

La giornata di martedì a Genova si presenterà ancora instabile, con piogge intermittenti e cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 20-23°C durante la notte e le prime ore del mattino, con un’umidità che varierà tra l’82% e l’87%. Il vento da sudest soffierà con una velocità media di 6-14 km/h.

Nel corso della giornata le condizioni rimarranno pressoché invariate, con piogge leggere e un cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno attorno ai 21-22°C, l’umidità varierà tra il 59% e l’87%, e il vento da sudest manterrà una velocità di 6-14 km/h.

In conclusione, la prossima settimana a Genova sarà caratterizzata da un tempo instabile, con piogge intermittenti e un cielo prevalentemente nuvoloso. L’umidità rimarrà elevata e le temperature si manterranno nella norma per il periodo estivo, garantendo comunque un clima piacevole nonostante le precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.