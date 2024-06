Meteo Modena, previsioni da Domenica 09/06 a Martedì 11/06

Domenica, 9 Giugno 2024:

Per Domenica, a Modena, ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo coperto e temperature intorno ai 22 gradi. L’umidità sarà del 75%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto con un lieve aumento della temperatura fino a 25.9 gradi intorno alle 9:00. Nel pomeriggio, le nuvole rimarranno presenti, e la temperatura massima raggiungerà i 31.3 gradi intorno alle 15:00. Il vento soffierà da nord-est con una velocità variabile tra i 3 e gli 11 km/h. Verso sera, il cielo si libererà parzialmente, mantenendo comunque una copertura nuvolosa. Le temperature caleranno gradualmente fino a 22 gradi a mezzanotte, con un’umidità del 78% e venti provenienti da ovest-nord-ovest.

Lunedì, 10 Giugno 2024:

Lunedì, a Modena, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità del 83% nella prima parte della giornata. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà parzialmente, e la temperatura salirà gradualmente fino a 27.3 gradi intorno a mezzogiorno, con un’umidità del 59%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 26 gradi e venti deboli provenienti da diverse direzioni. Verso sera, il cielo si libererà parzialmente, e le temperature caleranno fino a 19.8 gradi intorno a mezzanotte, con un’umidità dell’82% e venti provenienti da sud-sud-ovest.

Martedì, 11 Giugno 2024:

Martedì, a Modena, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 19 gradi e un’umidità dell’81% nelle prime ore del giorno. Durante la mattinata, il cielo si libererà parzialmente, e la temperatura salirà fino a 26.8 gradi intorno alle 11:00, con un’umidità del 42%. Nel pomeriggio, il cielo si libererà completamente, e le temperature massime raggiungeranno i 28 gradi intorno alle 14:00, con un’umidità del 35%. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo comunque una copertura parziale. Le temperature caleranno gradualmente fino a 18.5 gradi intorno a mezzanotte, con un’umidità del 62% e venti deboli provenienti da sud.

In sintesi, nei prossimi giorni a Modena, si prevede un inizio della settimana con cieli prevalentemente nuvolosi, temperature in aumento e venti deboli. Nel corso della settimana, ci sarà una progressiva diminuzione delle nuvole, con martedì che si prospetta come la giornata più soleggiata e calda.