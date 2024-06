Allerta Meteo dell’Aeronautica: Temporali intensi al Nord Italia, temperature elevate al Sud

Nelle prossime ore il Nord Italia sarà interessato da un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali di forte intensità attesi dal tardo pomeriggio e sera. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, prevedendo precipitazioni temporalesche di rilevante entità su diverse regioni del Nord, mentre al Sud si registreranno temperature molto elevate, con punte che sfioreranno i 40 gradi.

Comunicato Ufficiale

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 09/06/24

SI PREVEDONO:

PER LE PROSSIME 12-18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU PIEMONTE E LOMBARDIA;

DALLA SERA DI OGGI, DOMENICA 9 GIUGNO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;



TEMPERATURE ELEVATE CON PUNTE MASSIME OLTRE 38°C, PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA E PER LE PROSSIME 6-9 ORE SU PUGLIA E SETTORI JONICI DI BASILICATA E CALABRIA.

I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E LOCALI GRANDINATE.

C.N.M.C.A.

Dettagli del peggioramento

A partire dal tardo pomeriggio, le regioni di Piemonte e Lombardia saranno le prime a essere colpite da temporali intensi. La situazione è destinata a peggiorare nel corso della serata e nottata, coi fenomeni che tenderanno a estendersi verso Est e coinvolgendo Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Questi fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da raffiche di vento molto forti, attività elettrica frequente e grandinate locali, che potrebbero causare disagi significativi, soprattutto nei centri urbani e nelle aree a rischio idrogeologico. Per ulteriori dettagli consultare questo articolo.

Data la criticità della situazione, è essenziale rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità locali. Si consiglia di limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dai temporali. Per chi si trova nelle zone a rischio caldo, è fondamentale adottare misure di protezione contro le alte temperature, cercando di soggiornare in ambienti freschi e climatizzati.