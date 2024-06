Meteo Aosta, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

PREVISIONI METEO

Le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni promettono condizioni variabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per lunedì, martedì e mercoledì.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C e un’umidità dell’aria intorno all’86%. Il vento soffierà a una velocità media di 5 km/h provenendo da nord-ovest. Man mano che il giorno avanza, il cielo si schiarirà, e dalle ore 15:00 si prevede un cielo sereno con temperatura massima di 25.8°C, umidità intorno al 34% e vento da ovest-sud-ovest a 12 km/h. Verso sera, la temperatura scenderà gradualmente, attestandosi intorno ai 14.1°C con cielo sereno e vento da ovest-nord-ovest a 8 km/h.

Martedì, 11 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 12.9°C, con un’umidità del 64% e vento da ovest-nord-ovest a 8 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno, ma si prevede un aumento dell’umidità e un lieve aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si noterà l’arrivo di nubi sparse con cielo parzialmente coperto e un aumento della velocità del vento da nord-nord-ovest. Verso sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature che si abbasseranno fino a 13.7°C e un’umidità intorno al 57%.

Mercoledì, 12 Giugno 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 13.3°C, con un’umidità del 60% e vento da nord-nord-ovest a 3 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, ma nel pomeriggio sono previste nuovamente nubi sparse con un aumento dell’umidità e del vento. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà nuovamente, con temperature intorno ai 10.7°C e un’umidità del 50%, accompagnate da un lieve vento da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un mix di cielo sereno, nubi sparse e lievi variazioni delle temperature. È sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni per adattare al meglio le attività in base alle condizioni atmosferiche.