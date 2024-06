Meteo Brescia, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

Meteo Brescia prossimi giorni 10 Giugno, 11 Giugno, 12 Giugno: maltempo in arrivo con temporali e piogge intense

Il meteo a Brescia per i prossimi giorni prevede un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Lunedì 10 Giugno, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse, mentre dal pomeriggio inizieranno le precipitazioni, con piogge previste per la serata. Le temperature oscilleranno tra i 19.9°C e i 27.0°C con un’umidità che varierà dal 51% al 88%. I venti soffieranno prevalentemente da ovest con una velocità media di 10 km/h.

Martedì 11 Giugno

Martedì, invece, ci sarà un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso della giornata, con piogge abbondanti e temporali. Le temperature raggiungeranno un massimo di 23.3°C con un’umidità che aumenterà fino all’89%. I venti da ovest e sud-ovest soffieranno a velocità variabile tra 0 e 6 km/h. Si consiglia di prestare particolare attenzione a possibili temporali e grandinate.

Mercoledì 12 Giugno

Mercoledì, il maltempo continuerà a persistere con precipitazioni intense e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 21.1°C con un’umidità che potrebbe raggiungere anche il 90%. I venti da est-sud-est soffieranno a una velocità media di 8 km/h. È probabile che si verifichino forti temporali e piogge abbondanti durante l’intera giornata, pertanto si consiglia di prestare attenzione e di prendere le dovute precauzioni.

In conclusione, la situazione meteorologica a Brescia nei prossimi giorni sarà caratterizzata da forti precipitazioni e temporali, con un sensibile calo delle temperature e un’umidità elevata. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle previsioni meteorologiche e di adottare le misure di precauzione necessarie per affrontare al meglio il maltempo in arrivo.