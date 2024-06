Meteo Cagliari, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

Meteo Cagliari prossimi giorni 10 Giugno, 11 Giugno, 12 Giugno: giornate instabili con alternanza di nuvolosità

Le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni mostrano un mix di condizioni meteorologiche con una variazione di nuvolosità e temperature. Prendiamo in esame nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Lunedì, 10 Giugno

La giornata inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata sono previste nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo si coprirà ulteriormente, con la probabilità di precipitazioni scarse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attorno ai 30 gradi e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 33-40%, garantendo condizioni relativamente asciutte.

Martedì, 11 Giugno

La giornata inizierà con cielo coperto, e nel corso della mattinata sono previste nubi sparse che tenderanno ad aumentare nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29 gradi, mentre l’umidità aumenterà fino al 42-58%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 18-26 km/h. Nel pomeriggio e in serata il cielo resterà nuvoloso, con possibili precipitazioni scarse e un aumento della velocità del vento.

Mercoledì, 12 Giugno

La giornata inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata sono previste nubi sparse che tenderanno ad aumentare nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 30 gradi, mentre l’umidità si manterrà intorno al 31-47%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 16-30 km/h. Nel pomeriggio e in serata il cielo sarà nuvoloso con possibili precipitazioni scarse, ma con temperature ancora gradevoli.

Queste previsioni meteo mostrano una certa variabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una tendenza alla nuvolosità e possibili precipitazioni. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.