Meteo Campobasso, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

Previsioni Meteo per Campobasso

Parliamo delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso. Analizzeremo nel dettaglio le condizioni atmosferiche per ogni giornata, fornendo informazioni sulle temperature, l’umidità, il vento e il tipo di tempo previsto.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Tempo: Inizieremo la giornata con cielo sereno, ma verso il tardo pomeriggio potrebbero verificarsi nubi sparse. Nessuna precipitazione è prevista.



Temperature: Le temperature massime raggiungeranno i 26.9°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 18.5°C.



Vento: Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 10 e 22 km/h provenendo principalmente da sud-sudovest.



Umidità: L’umidità oscillerà tra il 35% e il 67% durante la giornata.

Martedì, 11 Giugno 2024

Tempo: La giornata sarà prevalentemente nuvolosa con possibilità di piogge deboli nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata il cielo rimarrà coperto con nubi sparse.



Temperature: Le temperature massime si attesteranno sui 25.6°C, mentre le minime raggiungeranno i 16.8°C.



Vento: Il vento soffierà con una velocità compresa tra 5 e 21 km/h provenendo da sudovest e ovest.



Umidità: L’umidità si manterrà tra il 43% e l’84% durante la giornata.

Mercoledì, 12 Giugno 2024

Tempo: La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno durante le prime ore, seguito da un aumento di nubi sparse nel pomeriggio e copertura nuvolosa verso sera.



Temperature: Le temperature massime si aggireranno intorno ai 26.7°C, mentre le minime scenderanno fino a 17.8°C.



Vento: Il vento soffierà con una velocità compresa tra 7 e 21 km/h provenendo principalmente da ovest-sudovest.



Umidità: L’umidità varierà tra il 38% e il 65% nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, passando da una prima giornata con cielo sereno, a una seconda giornata caratterizzata da nubi e piogge deboli, per poi tornare a cielo sereno con nubi sparse nella terza giornata. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni per eventuali aggiornamenti.