Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

Meteo per Lunedì, 10 Giugno 2024

Il tempo a L’Aquila lunedì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni durante la mattina e il pomeriggio, con qualche nuvola in più in serata. Le temperature saranno gradevoli, con massime attese intorno ai 26 gradi e minime intorno ai 17 gradi. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 15-17 km/h, garantendo una piacevole brezza. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% per gran parte della giornata.

Meteo per Martedì, 11 Giugno 2024

Martedì il cielo sarà prevalentemente coperto con qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 24 gradi durante le ore centrali della giornata, mentre scenderanno leggermente in serata. Il vento sarà moderato, con raffiche intorno ai 20 km/h provenienti sempre da nord-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 50-55% per la maggior parte della giornata, garantendo una sensazione di fresco. Non sono previste precipitazioni significative.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da cieli sereni e temperature gradevoli. Le massime toccheranno i 24-25 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 16 gradi. Il vento sarà leggero, con una velocità media di 10-15 km/h proveniente da nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%, garantendo condizioni atmosferiche piacevoli. Non sono previste precipitazioni, e il sole sarà il protagonista della giornata.

Queste previsioni meteo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano condizioni generalmente stabili, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Nonostante la presenza di alcune nuvole in alcune giornate, non sono previste precipitazioni significative. Sia lunedì che mercoledì saranno giornate ideali per godersi il bel tempo e trascorrere del tempo all’aperto. Martedì, nonostante la presenza di nuvole, le temperature rimarranno piacevoli, garantendo comunque una giornata gradevole.