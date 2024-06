Meteo Milano, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

Meteo Milano prossimi giorni 10 Giugno, 11 Giugno, 12 Giugno: maltempo in arrivo con temporali e piogge intense.

La situazione meteo a Milano si preannuncia piuttosto instabile per i prossimi giorni, con il 10 Giugno caratterizzato da nubi sparse e piogge nel corso della giornata. La giornata del 11 Giugno sarà segnata da un peggioramento del tempo, con temporali, piogge intense e venti forti. Anche il 12 Giugno non sarà da meno, con piogge e temporali previsti per gran parte della giornata.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Durante la mattina il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 22-24°C e umidità che si aggira intorno al 70%. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che potrebbero arrivare fino a 27°C. Nel tardo pomeriggio e sera la nuvolosità aumenterà nuovamente, con possibili precipitazioni e temperature in calo fino a 20°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 12 km/h.

L’umidità resterà elevata, intorno al 70%, mentre la velocità del vento potrebbe variare tra i 10 e i 14 km/h. Si consiglia di prestare attenzione a queste variazioni climatiche e di essere preparati a possibili precipitazioni nel corso della giornata.

Martedì, 11 Giugno 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da piogge intense e temporali, con temperature che oscilleranno tra i 17 e i 23°C. Durante la notte e le prime ore del mattino le precipitazioni saranno abbondanti, con una diminuzione delle stesse verso metà mattinata. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le piogge potrebbero riprendere in serata, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 10-14 km/h.

L’umidità sarà elevata durante l’intera giornata, con valori che potrebbero superare il 90% durante le precipitazioni più intense. Si consiglia di prestare particolare attenzione agli avvisi meteo e di adottare le dovute precauzioni in caso di temporali e piogge intense.

Mercoledì, 12 Giugno 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da un persistente maltempo, con piogge e temporali che interesseranno la città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 16-20°C, con un’umidità che raggiungerà picchi del 93% durante le precipitazioni più intense. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media di 8-13 km/h.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche, di limitare gli spostamenti in caso di piogge intense e di adottare le dovute precauzioni per evitare situazioni di pericolo. Seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e le eventuali indicazioni delle autorità competenti.